Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2020: Elena Nikitina domina davanti a Flock e Loelling (Di venerdì 10 gennaio 2020) Elena Nikitina si conferma ad altissimi livelli in questa stagione e domina la tappa di La Plagne (Francia) valevole per la Coppa del Mondo 2020 di Skeleton. La russa, fa il bis del successo di Lake Placid e centra l’ottavo successo della carriera, e il quattordicesimo podio complessivo. Un successo che riapre completamente i discorsi a livello di titolo, con la russa e Janine Flock che iniziano a mettere forte pressione a Jacqueline Loelling. Sul budello francese, che tornava in scena dopo diversi anni (non vi si correva dal 30 gennaio 2015) la vittoria è andata alla russa Elena Nikitina che ha davvero impressionato. La Skeletonista classe 1992 ha concluso con il tempo complessivo di 2:02.72 (1:01.37 nella prima discesa e 1:01.35, nuovo record del tracciato, nella seconda) rifilando ben 65 centesimi all’austriaca Janine Flock (1:01.49 e 1:01.88) mentre completa il podio la ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2020: Elena #Nikitina domina davanti a #Flock e #Loelling - flamminiog : RT @azzurridigloria: ??#SKELETON, COPPA DEL MONDO 2020?? Ottimo inizio anno per gli atleti di @Fisiofficial e @ItaliaTeam_it Valentina Mar… - doctorhoover : RT @OA_Sport: #Skeleton, l’Italia scopre Amedeo #Bagnis: brillante 11° posto in Coppa del Mondo a Winterberg 2020! Successo per Yun #Sungbi… -