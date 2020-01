La festa per ringraziare i cani in Nepal (Di venerdì 10 gennaio 2020) la festività del Kukur Tihar, celebrata durante la seconda giornata di un festival di cinque giorni chiamato Tihar, contrassegnato parzialmente da lanterne e petardi, simile alle cerimonie del Diwali in India e altrove. Durante il Kukur Tihar, la gente offre ghirlande, tika (punti rossi) e speciali leccornie come latte, uova, carne o cibo per cani di qualità elevata sia ai cani domestici sia a quelli randagi. La ghirlanda è chiamata “malla” e segnala ammirazione e dignità. Dichiara che chi l’indossa è una proprietà vitale e simbolizza le preghiere che accompagnano i cani. La tika (punto rosso) tinge il cane con un’aria di sacralità e funge da benedizione per le persone che incontrano il cane in questa giornata meravigliosa. Spesso sentiamo parlare di animali maltrattati o abbandonati. Ne è ... Leggi la notizia su bigodino

Capodanno a Spin Time - procura di Roma apre fascicolo per mani festa zione non autorizzata : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per manifestazione non autorizzata in relazione alla festa di Capodanno che il 31 dicembre si è tenuta a Spin Time Labs, occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme. La questura aveva già mandato un'informativa in procura dopo la diffida del Questore Carmine Esposito.Continua a leggere

Francia - 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati : “216 mani festa zioni in tutto il Paese” : Continua il braccio di ferro tra il governo francese e i sindacati sulla riforma delle pensioni . Nella settimana cruciale per le trattative e dopo che il presidente Emmanuel Macron ha ribadito nel discorso di fine anno che non intende fare passi indietro, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato la quarta manifestazione dal 5 dicembre. Siamo al 36esimo giorno di sciopero e, nonostante gli appelli, non sembrano esserci ancora le ...

Spin Time - Procura indaga per mani festa zione non autorizzata : Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per “ manifestazione non autorizzata ” in merito alla festa che si e’ svolta nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, denominato Spin Time , a Roma. Il rave abusivo per Capodanno si e’ svolto nonostante la diffida emessa dal questore di Roma, Carmine Esposito. L’indagine dei poliziotti della Digos ...

Parigi : nuovo sciopero e mani festa zione contro Macron - migliaia in corteo - code di auto : Nodo ancora da sciogliere, l'età di equilibrio, quei 64 anni che dovrebbero diventare necessari per ottenere la pensione a tasso pieno e che nessuno dei sindacati, neppure la moderata CFDT di Laurent Berger, intende accettare

A gennaio Honor 8X parteciperà alla festa : EMUI 10 ad un passo : Indicazioni estremamente interessanti quelle che oggi 9 gennaio si possono condividere a proposito del cosiddetto Honor 8X. Dopo avervi parlato qualche mese fa del lancio del programma beta impostato su EMUI 10, infatti, questo giovedì si stanno aprendo nuove porte per il dispositivo. I test hanno dato i frutti sperati e a stretto giro avremo modo di toccare con mano l'aggiornamento in questione nella sua versione definitiva. Facciamo ordine ...

Syllvie Lubamba si spoglia per mani festa re contro il razzismo - : La showgirl italo-congolese Sylvie Lubamba manifesta in Piazza Duomo contro il razzismo e si fa dipingere di bianco Roberta Damiata Persone: Sylvie Lubamba ?

Sylvie Lubamba si spoglia a piazza Duomo per mani festa re contro il razzismo - : Roberta Damiata Manifestazione contro il razzismo della showgirl Sylvie Lubamba per dire no al razzismo "Gentile Popolo Italiano, sono Sylvie Lubamba ho intenzione di diventare ‘bianca’ così potrò esprimere la mia opinione sulla piaga culturale del razzismo . Negli ultimi mesi sono molteplici i salotti televisivi che se ne stanno occupando e i vari ospiti convocati sono tutti caucasici, nessuno di etnia negroide, che strano, eppure ...

Pozzuoli in festa per nonna Erminia : l’11 gennaio compie 104 anni : La città di Pozzuoli in festa per nonna Erminia , all'anagrafe Erminia Testa, che il prossimo 11 gennaio compirà 104 anni . I festeggiamenti si svolgeranno in una pizzeria sul lungomare della città flegrea: tra gli invitati anche il sindaco Vincenzo Figliolia, che dovrebbe prendere parte alla festa .Continua a leggere

Roma - in piazza della Libertà la festa per i 120 anni della Lazio : previste 3mila persone : Iniziano oggi in piazza della Libertà i festeggiamenti per i 120 anni dalla nascita della Lazio : a partire dalle 14 di oggi fino all'una di notte del 9 gennaio, sono attesi eventi a Roma per celebrare l' anni versario della squadra. Sono attese circa 3mila persone , la Questura ha disposto divieti di parcheggio in tutta la zona.Continua a leggere

Napoli - festa per i bambini a Forcella : la befana arriva al Trianon : Sarà il Coro della Città Di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli ad animare domani alle 19,30 al Teatro Trianon Viviani di Forcella la festa dei bimbi del Centro Storico. L’iniziativa intitolata “Dona un giocattolo… che regala un sorriso”, giunta alla sua XXII edizione, è promossa dall’Asso.Gio.Ca. (Associazione Gioventù Cattolica) con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli . Durante la serata, presentata ...

Ufo - angelo o drone? I cospirazionisti discutono sull’oggetto apparso durante la mani festa zione per Soleimani : durante la diretta della ‘CNN’ da Teheran per la manifestazione in ricordo di Soleimani , i cospirazionisti hanno notato uno strano oggetto alzarsi in volo. La notte tra il 2 ed il 3 gennaio gli Usa hanno lanciato un’offensiva aerea che ha condotto alla morte del generale Soleimani . L’attacco è stato effettuato in risposta all’occupazione dell’ambasciata […] L'articolo Ufo, angelo o drone? I ...

Epifania : festa a Venezia per la regata delle Befane : festa oggi a Venezia in occasione dell’ Epifania : come da tradizione, hanno sfilato 5 “mascarete” (barche tradizionali a remi), condotte da altrettante “ Befane “, ovvero da gondolieri “over 50“, abbigliati con gonne, scialle e crinoline, con una scopa a prua e remo tra le mani. La competizione, patrocinata dal Comune di Venezia e della Regione Veneto, ha visto anche la partecipazione di numerose ...

festa di Sant’Antonio Abate - numeri da capogiro per il primo appuntamento : Tempo di lettura: 4 minutiMacerata Campania (Ce) – Ha fatto registrare numeri da capogiro il primo appuntamento ufficiale dell’edizione 2020 della Festa di Sant’Antonio Abate a Macerata Campania in provincia di Caserta. Domenica 5 gennaio 2020, dal sagrato della chiesa l’ Abate curato don Rosario Ventriglia, della parrocchia di San Martino Vescovo, ha benedetto i partecipanti alla Festa . A seguire c’è stato il ...

Rod Stewart arrestato per entrare alla festa con il figlio : Disavventura per il cantante rock britannico Rod Stewart : l'artista è stato arrestato in Florida la notte di Capodanno per rissa con il buttafuori di un locale, provocando una lite della quale si è reso protagonista anche il 39enne figlio Sean.La notizia è stata diffusa solo di recente. pur risalendo a Capodanno. Rod e figlio tuttavia rischierebbero fino a un anno di carcere negli Stati Uniti, anche se sono stati subito rilasciati. La famiglia ...

Rod Stewart finisce in tribunale per aver preso a pugni un bodyguard : voleva entrare a una festa per bambini con il figlio di 39 anni : voleva entrare a tutti costi a una festa di Capodanno per bambini insieme al figlio di 39 anni, tanto da malmenare l’addetto alla sicurezza che ha provato a fermarli. È successo a Rod Stewart, cantante inglese da 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Domani la popstar dovrà comparire domani in un tribunale di Palm Beach, in Florida, con l’accusa di percosse. Secondo un rapporto della polizia diffuso dai media statunitensi il ...

