Il gas più “eco” di pellet e legna, ma gli incentivi non premiano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per produrre 100 gr di polveri sottili bastano 32 ore di accensione di una caldaia 4 stelle alimentata a pellet (solo 7 se l’impianto è alimentato a legna) rispetto a circa 46.000 ore di utilizzo di una caldaia alimentata a gas o 20.000 km percorsi da una vettura Euro 5 a benzina. Lo rileva lo “Studio comparativo sulle emissioni da apparecchi a gas, Gpl, gasolio e pellet ed effetto dell’invecchiamento”, condotto da Innovhub–Stazioni Sperimentali per l’Industria. Secondo la ricerca, stufe a 3 o 4 stelle – che si possono acquistare contando su incentivi pubblici e per le quali non sono previste verifiche obbligatorie periodiche – producono rilevanti emissioni di particolato con un incremento progressivo di due ordini di grandezza (ossia centinaia di volte maggiore) nelle emissioni, passando dai combustibili gassosi al pellet; e di un ulteriore ordine di grandezza (ossia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

