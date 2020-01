I dieci personaggi della scienza 2019 secondo Nature non sono tutti scienziati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tanti e sinceri auguri di felice Anno Nuovo. Non sono in ritardo nel farli perché qui il Capodanno cade il 24 gennaio venturo. secondo il calendario zodiacale cinese inizia l’anno del ratto, del topo, insomma del sorcio. Il primo degli animali dello zodiaco. Nella cultura cinese è simbolo di fertilità, ricchezza e benessere. In termini di ying e yang (阴阳—yīn yáng) il ratto è yang: essenza positiva, principio attivo. Rappresenta l’inizio di un nuovo giorno, tempo di bilanci e valutazioni. Come ha fatto Nature nel dicembre scorso presentando i dieci personaggi che hanno lasciato il segno nella scienza del 2019. Non tutti scienziati, non tutti laureati. Chi vuole conoscere nomi, cognomi, profili e motivazioni dei dieci selezionati deve solo andare su questo sito: www.Nature.com. Auguro buona lettura. I dieci personaggi selezionati, nonostante la diversità dei loro campi di interesse che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : I dieci personaggi della scienza 2019 secondo Nature non sono tutti scienziati - ilfattoblog : I dieci personaggi della scienza 2019 secondo Nature non sono tutti scienziati - Albert_Giordani : RT @akavetta: In Italia ci sono dieci talk show politici ogni giorno, e i soliti venti inutili personaggi che girano dall'uno all'altro, ri… -