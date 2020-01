È nata Blu, la figlia di Desirée Maldera: è la prima femmina dopo il piccolo Giancarlo (Di venerdì 10 gennaio 2020) È nata alle prime ore del mattino del 10 gennaio 2020 Blu Rampezzotti, figlia di Valeriano e di Desirée Maldera. La protagonista della cronaca gossip ha partorito per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Giancarlo, di soli due anni. La scelta del nome ha fatto discutere persino in Tribunale, dove una sentenza ha stabilito che "Blu" è un nome unisex. Leggi la notizia su fanpage

