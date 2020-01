‘Aereo precipitato in Iran abbattuto da missili’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Disastro aereo in Iran, dove un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Nessun superstite. Iran precipitato aereo. Non ci sono superstiti. Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 176 persone, tra equipaggio e passeggeri. Non ci sono superstiti. Secondo le prime ricostruzioni, a causare il disastro aereo sarebbe stato un guasto tecnico. Ipotesi messa in dubbio dagli ucraini già nella giornata dell’8 gennaio. Nel corso delle ore ha preso piede l’ipotesi secondo cui l’aereo di linea sarebbe stato colpito da uno o più missili. La versione dei fatti è stata rilanciata nel pomeriggio del 9 gennaio dai media statunitensi. https://www.youtube.com/watch?v=SOblXaaDlmY Dubbi sull’ipotesi del ... Leggi la notizia su newsmondo

