Uls | Regione deve fermare privatizzazione Ares 118

Roma – "Continua la privatizzazione del servizio Ares 118 della Regione Lazio grazie ad una delibera (la n. 365 del 30 dicembre 2019) dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 che al costo di circa 120 milioni di euro in tre anni vorrebbe appaltare ben 116 lotti ai privati". Lo dichiarano dal direttivo ULS-Unione Lavoratori Sanita' Roma e Lazio. "Riteniamo assurdo che per garantire i LEA dell'emergenza in area extra ospedaliera- proseguono i sindacalisti ULS- si faccia per l'ennesima volta ricorso ad affidamenti in convenzione della durata triennale dal costo di quasi 42 milioni di euro l'anno, soldi pagati dai cittadini della Regione Lazio, e non si vada invece nella direzione di modelli socio-lavorativi di internalizzazione e gestione diretta del Servizio Sanitario pubblico."

