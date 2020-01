Sea Watch soccorre sessanta persone a 24 miglia dalla Libia: «Salvataggio avvenuto in acque internazionali» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sea Watch ha portato a termine il soccorso di sessanta persone, a ventiquattro miglia dalla Libia. È accaduto oggi, 9 gennaio. La ong ha fatto sapere che tutti i migranti che sono stati recuperati, sono stati messi in salvo. «Il nostro equipaggio ha concluso il soccorso segnalatoci da Moonbird in volo. Poco prima Sea Watch aveva documentato l’intercettazione di 2 gommoni le cui persone sono state riportate in Libia». https://twitter.com/SeaWatchItaly/status/1215239277279354880 Così ha scritto la ong in un tweet diffuso poco fa. Il Salvataggio, spiega in un altro tweet, è avvenuto in acque internazionali, a più di ventiquattro miglia nautiche da Sabrata. Immagine in copertina: Il Salvataggio della Sea Watch Twitter Leggi anche: La Sea Watch può tornare in mare, il tribunale dissequestra la nave dopo 5 mesi. «Abbiamo vinto contro il Decreto sicurezza bis»Sea ... Leggi la notizia su open.online

