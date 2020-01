Referendum sul taglio dei parlamentari, quattro senatori ci ripensano: slitta il deposito in Cassazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) taglio parlamentari, quattro senatori ci ripensano: slitta il deposito in Cassazione quattro senatori hanno ritirato le loro firme dalla richiesta di Referendum sul taglio dei parlamentari: il deposito in Cassazione, dunque, al momento slitta. Le firme richieste per il Referendum costituzionale sono 64, ma, come detto, quattro senatori si sono tirati indietro all’ultimo momento facendo saltare tutto. Tutti i nomi dei parlamentari che hanno firmato per il Referendum confermativo Secondo quanto dichiarato dall’Ansa, i 4 senatori sarebbero tutti di Forza Italia, appartenenti all’area vicina a Mara Carfagna e guidati da Massimo Mallegni. Sembra, infatti, che i promotori della raccolta stavano chiudendo il verbale quando Mallegni è intervenuto bloccando di fatto l’operazione. Uno dei parlamentari che ha avviato la raccolta di firme, Andrea Cangini, anche lui di Forza ... Leggi la notizia su tpi

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ La corsa a ostacoli giallorossa: #prescrizione e #giustizia, #Autostrade, decisione dell… - 24notizieItalia : Colpo di scena sul referendum: ritirate alcune firme, slitta il deposito in Cassazione - globalistIT : -