Rai, morto Italo Moretti. Aveva 86 anni

Il giornalista, famoso inviato della Rai in sud America,èstamane a Roma all'età di 86. Iniziò la sua carriera a 17,collaborando a Perugia con le redazioni locali dei quotidiani nazionali. Entrò in Rai nel 1966.Si occupò di sport, cronaca,politica interna e politica estera. Nel 1968 iniziò il suo lavoro in America Latina.Da Cile, Argentina e Uruguay, raccontò dei regimi golpisti e autoritari di quei Paesi. Nel 1995 assunse la direzione del Tg3,per poi diventare dal '96 al '98 condirettore della Tgr.(Di giovedì 9 gennaio 2020)