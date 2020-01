Quand’è Carnevale? E Pasqua? Le date in cui si festeggia nel 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Passata l’Epifania “che tutte le feste porta via” si pensa già alla prima ricorrenza che la segue, Carnevale, e, perché no, anche alla Pasqua. Il termine “Carnevale” a livello nozionistico deriva dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, vale a dire dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo prima della Pasqua. Il Carnevale, infatti, nel calendario liturgico cattolico/romano, si colloca necessariamente tra l’Epifania (6 gennaio) e la Quaresima. Carnevale: origini, storie e leggende della festa più allegra dell’anno Quando è Carnevale? LaPresse/Xinhua La data di Carnevale e Pasqua ogni anno cambia: per capire quando si festeggiano bisogna fare un po’ di conti e partire dalla data ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

nerapoesia : Feste praticamente andate. Quand'è Carnevale? ?? . . . #tramonti #tramontiinvernali #waitingforcarnival… -