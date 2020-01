Napoli – Insulta Renzi, la moglie, la Boschi… e poi aderisce a Italia viva! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Italia viva, il partito di Matteo Renzi, dopo un esordio decente, sta crollando nei sondaggi: gli ultimi lo collo colano al 3,5%. Tra i tanti motivi di questa flessione, c’è sicuramente la fuga di tanti militanti che in un primo momento hanno aderito alla nuova proposta politica di Renzi, ma che ora, delusi, stanno tornando verso il Pd. A Napoli, in queste ore, Italia viva sta letteralmente crollando. Il motivo? L’adesione al partito di carmine Sgambati, consigliere comunale di Napoli, fedelissimo di Luigi De Magistris. Sgambati, proprio lui: si tratta del consigliere comunale che suscitò polemiche a raffica per i suoi insulti social a Renzi, alla moglie Agnese, a Maria Elena Boschi e a tutti i Renziani. Memorabile il post dell’ottobre 2016: Sgambati pubblicò una foto di Renzi e della consorte, e scrisse: ... Leggi la notizia su anteprima24

