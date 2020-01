Napoli, de Magistris : “trasporti e rifiuti sono le situazioni più complesse” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ospite alla trasmissione ‘Barba&Capelli’ ha affermato che la trasporti e rifiuti a Napoli rappresentano, ad oggi, la situazione più complessa e di difficile risoluzione. Poca collaborazione da parte dei cittadini, in tanti infatti non fanno la racconta differenziata. “Oggi non abbiamo 400 tonnellate. Anche ieri si è intervento su Pianura, dopo l’Epifania abbiamo avuto un momento critico, ma è esagerato parlare di disastro ambientale disastro ambientale”. Continua ancora il sindaco: “Gli stir lavorano anche meno durante le festività, quindi siamo stati un po’ appesi ad un filo. L’ICM, oggi è adibito solo alla raccolta di particolari tipo di rifiuti, e questo ci ha penalizzato. In più, i cittadini non fanno più bene la raccolta differenziata, che inquina gli stessi stir. Mentre prima avevamo una media di ... Leggi la notizia su anteprima24

ottopagine : De Magistris: Anm o migliora il servizio o la chiudiamo #Napoli - Notiziedi_it : Emergenza rifiuti a Napoli: «In strada 300 tonnellate di spazzatura». E de Magistris: colpa della Regione - mattinodinapoli : Anm, l'ira di de Magistris: «La chiuderemo se non migliorerà ?la qualità del servizio» -