Mina, sposa bambina afghana a 7 anni: la madre costretta a venderla a un parente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mina è una bambina afghana di 7 anni. A causa della miseria, la madre l’ha data in sposa ad uno zio a cambio di 2.400 euro. Grazie all'intervento di alcuni attivisti locali, che hanno raccolto e restituito il denaro, la piccola ha potuto riabbracciare la famiglia. Tuttavia, come denuncia Unicef, in Afghanistan il fenomeno delle spose bambine è quantomai diffuso. Leggi la notizia su fanpage

