Mediaset | respinto il ricorso di Vivendi su Agcom

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Vivendi sul provvedimento Agcom del 2017. L'azienda francese esclusa dall'assemblea di Mediaset. ROMA – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Vivendi sul provvedimento Agcom del 2017. I giudici hanno deciso di confermare la decisione dell'Autorità che intima alla società francese di scegliere tra la partecipazione in Tim o in Mediaset. La trattazione a livello collegiale della vicenda è stata fissata per il prossimo 15 gennaio con una decisione che dovrebbe essere definitiva. Intanto, però, l'azienda francese non potrà prendere parte alla prossima assemblea di Mediaset. Vivendi escluso dall'assemblea di Mediaset Vivendi escluso dall'assemblea di Mediaaset. Il ricorso dall'azienda francese è stata presentato d'urgenza per cercare di prendere parte all'assemblea del

