Francesca De Andrè rivela: ‘Io e Giorgio siamo andati a convivere’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca De Andrè ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua storia d’amore con Giorgio Tambellini. GF 16: Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini ancora insieme Francesca De Andrè ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello e in quell’occasione è stata una delle protagoniste. Infatti, nella Casa si è avvicinata molto a Gennaro Lillio facendo nascere i dubbi sulla sua relazione con Giorgio Tambellini. Dopo qualche settimana di permanenza nel reality, Barbara D’Urso ha informato Francesca che al di fuori circolavano foto e indiscrezioni di un tradimento di Giorgio. Tra loro ci sono stati anche due incontri in cui lui ha ammesso di averla tradita e per questo si sono lasciati. Nell’ultima settimana di reality tra Francesca e Gennaro è scoppiata la passione e la loro relazione è continuata anche fuori dal contesto televisivo. Dopo un paio di mesi, ... Leggi la notizia su kontrokultura

