Chris Evans aggiusta il vestito di Scarlett Johansson ai Golden Globe 2020 e le fan impazziscono (Di giovedì 9 gennaio 2020) La cavalleria di Chris Evans ai Golden Globe 2020, con l'attore impegnato ad aiutare la collega Scarlett Johansson con il suo voluminoso strascico, ha fatto impazzire le fan dell'attore. In un gesto cavalleresco, Chris Evans ha aggiustato il vestito indossato da Scarlett Johansson ai Golden Globe 2020, facendo impazzire le fan dell'attore. Il lungo strascico dell'abito rosso indossato dall'interprete di Vedova Nera rischiava di farla inciampare così il buon Chris Evans non ci ha pensato due volte aiutandola a direzionare lo strascico e il gesto non è certo passato inosservato. Le star di Avengers: Endgame, Chris Evans e Scarlett Johansson, si sono presentate a braccetto sul palco dei Golden Globe per annunciare il premio per il miglior attore nella categoria commedia o musical, premio andato a Taron Egerton. Mentre ... Leggi la notizia su movieplayer

