Checco Zalone, il Comico Recordman di Incassi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Checco Zalone ci ha abituati ai suoi film campioni di Incassi. L’ultimo, “Tolo tolo”, non fa eccezione. Ma di Luca Medici, questo il suo vero nome, non si sa molto. Laureato in Giurisprudenza, Luca comincia a fare il Comico parodiando cantanti famosi, creando il personaggio del cantante neomelodico pugliese. Dopo la gavetta in piccoli locali, approda in Tv con il programma “Zelig Off”, diventando presto molto famoso. La musica resta sempre la sua arma vincente, tanto da comporre la canzone “Siamo una squadra fortissimi” per i Mondiali del 2006. In seguito si dà al cinema, ed è subito un successo: i suoi film “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo vado”, si rivelano grandi successi. L’ultimo lavoro, “Tolo Tolo”, che parla di immigrazione e razzismo, è uscito il primo gennaio e ha già incassato più di 8 milioni di euro in una sola giornata. Il Comico pugliese ... Leggi la notizia su youreduaction

ignaziocorrao : Chiudo questa due giorni romana in un cinema di trastevere con un giudizio entusiasta sul film di Checco Zalone, ch… - fattoquotidiano : Checco Zalone, La Russa: “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metter… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Cinema - #ToloTolo di Zalone mostra all’Italia che ha voglia di #cinepanettone -