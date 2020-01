Boeing ucraino caduto in Iran, il premier canadese Trudeau: “Secondo diverse fonti è stato abbattuto da un missile iraniano” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Abbiamo intelligence da varie fonti secondo cui l’aereo è stato abbattuto da un missile Iraniano. Potrebbe essere stato non intenzionale“. Dopo ore di sospetti – compresi quelli di Donald Trump che aveva parlato della possibilità di un “errore” – è il premier canadese Justin Trudeau a ufficializzare che la caduta del Boeing 373 dell’Ukrainian International Airlines non è stata un incidente. Tra le 176 vittime, 63 erano canadesi. Nel pomeriggio diversi media statunitensi – dalla Cnn a Cbs e Newsweek – avevano riferito di fonti di intelligence che parlavano del possibile impatto con un missile. Il Boeing 737 è precipitato a Teheran la notte dell’attacco Iraniano alle basi Usa in Iraq. Subito dopo l’impatto, l’ambasciata ucraina in Iran aveva escluso l’ipotesi di un attacco: “Sulla base di informazioni preliminari, l’aereo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

