Ambiente: smentito l’effetto dell’acidificazione degli oceani sui pesci (Di giovedì 9 gennaio 2020) Contrordine: la crescente acidificazione degli oceani, dovuta all’aumento dei livelli di CO2, avrebbe un effetto trascurabile e non tale da provocare la comparsa di comportamenti anomali nei pesci della barriera corallina. E’ quanto emerge da uno studio condotto nell’arco di diversi anni dal team di Timothy Clark della Deakin University di Geelong, in Australia, e Josefin Sundin della Swedish University of Agricultural Sciences di Stoccolma, in Svezia, pubblicato su ‘Nature’, che smentisce quanto emerso da precedenti lavori. Entro la fine del secolo l’acidificazione degli oceani dovrebbe superare il livello che il pianeta ha sperimentato negli ultimi 30 milioni di anni. Cosa che ha suscitato timori sui possibili effetti di questo fenomeno per gli ecosistemi marini. Precedenti ricerche avevano suggerito che l’acidificazione degli oceani ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

