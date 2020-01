Una storia di fantasmi, vera (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una storia di fantasmi, vera Nel 1995 era ancora legale far lavorare i minorenni, così compiuti 15 anni i miei mi mandarono a fare lo stagionale ad Abano terme. Le località termali negli anni ’70 e ’80 erano una macchina da soldi; il contado arricchito con il boom economico, complice il rimborso del SSN, veniva da ogni parte d’Italia per godere delle benefiche fanghiglie e rimettere in sesto corpi abituati a spostar aratri e mattoni. Alberghi di lusso e ristoranti si moltiplicavano come formiche d’estate, ospitando e spennando famiglie mai uscite dalla campagna o dai cantieri. La sera, ai tavoli e nelle hall, sfilavano dinner jacket e abiti lunghi, gioielli di famiglia, parure della bisnonna; si beveva “sciampagna”, i più scafati ordinavano cocktail ricercati; americano, Martini, Manhattan, Stinger. La vacanza, per alcune famiglie la prima della vita, era ... Leggi la notizia su termometropolitico

