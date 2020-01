Tumore al colon, scoperta dell’Iss: cellule dormienti resistenti alle cure (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Scoperte delle “cellule dormienti” ultraresistenti alle terapie nel cancro al colon. Lo studio, condotto da un team dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) coordinato dalla dottoressa Ann Zeuner del Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare, è stato pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research e rappresenta un contributo fondamentale per comprendere i meccanismi di resistenza alle terapie antitumorali. La ricerca, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione AIRC, descrive la scoperta nei tumori del colon di una piccola popolazione di cellule in stato di “dormienza” o “quiescenza”. Diversamente dalla maggioranza delle cellule tumorali, le cellule quiescenti non si moltiplicano attivamente ma sono caratterizzate da un maggiore potenziale cancerogeno (o staminalità tumorale) e da una aumentata resistenza alle ... Leggi la notizia su ildenaro

