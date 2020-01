Sanremo 2020: chi sono i big esclusi dalla kermesse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Amadeus ha finalmente svelato le sue scelte per il 70° Festival di Sanremo di cui sarà conduttore e direttore artistico allo stesso tempo. La rivelazione ufficiale, resa nel corso della puntata del 6 gennaio de “I soliti ignoti”, ha dunque confermato l’identità dei 24 Big che si esibiranno all’Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020. Sia i giovani che gli amanti dei ‘vecchi tempi’ saranno dunque accontenti, considerata la varietà degli artisti in gara. Come ogni Festival che si rispetti, tuttavia, ci sono stati anche i grandi esclusi. In queste ore sono dunque stati fatti alcuni nomi di cantanti che credevano di avere già pronto lo sbarco alla kermesse canora. Al contrario, questi ultimi sono rimasti a bocca asciutta, visto che Amadeus ha poi optato per altre scelte. Ecco dunque chi sarebbero coloro i quali sono stati esclusi dalla gara nazional-popolare, ... Leggi la notizia su notizie

vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… - fattoquotidiano : Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival - TizianaFerrario : Dignità cercasi. Contenta x Rula e x gli spettatori del festival,ma che tristezza questa vicenda.Servizio pubblico… -