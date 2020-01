Peaky Blinders è su Netflix, perché recuperare la serie che non è solo una saga criminale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non chiamatelo semplicemente crime drama o historical fiction: per Peaky Blinders sarebbe riduttivo.La serie tv creata da Steven Knight ha debuttato in sordina nel settembre 2013, imponendosi come un prodotto raffinato e accurato, in grado di ricalcare le atmosfere storiche del primo dopoguerra. L'Inghilterra cerca di riprendersi dal conflitto, mentre a Birmingham, la gang criminale dei Peaky Blinders si afferma grazie al suo leader, Thomas Shelby (interpretato dal carismatico Cillian Murphy).Peaky Blinders è su Netflix da qualche mese, ma non è mai troppo tardi per iniziare a guardarla.La serie tv unisce eventi storici a fatti puramente fittizi, riuscendo così a raccontare una storia unica. Cominciamo dal nome dei Peaky Blinders, chiamati così dall'usanza di nascondere una lametta nel risvolto dei cappelli, così da poterla utilizzare anche come arma. Nel senso più storico, ... Leggi la notizia su optimaitalia

