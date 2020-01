Pago, il colpo di scena prima di entrare al GF Vip: “Con Serena Enardu…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è anche Pago tra i personaggi noti che mercoledì 8 gennaio varcheranno la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. Il cantante è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, reality a cui ha detto sì per due motivi. “Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island e perché ho bisogno di soldi”, ha dichiarato Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, a Tv Sorrisi e Canzoni. Pochi mesi fa, infatti, si consumava in tv ma a Temptation Island Vip la fine della sua lunga storia con Serena Enardu. Dopo quasi 7 anni d’amore, la ex tronista di Uomini e Donne ha messo un punto alla relazione e lui, che non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto e di soffrire ancora per il naufragio della sua storia sentimentale con Serena, a poche ore dall’inizio del reality di Canale 5 è tornato a parlare di questa storia che, a quanto pare, non ha del ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

AndreaOleandri : @RobertoBurioni @gasparripdl Prof. Burioni, lei è doppiamente ingeneroso. Prima tira fuori argomenti scientifici in… -