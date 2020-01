Grande Fratello Vip 2020: l’identikit dei concorrenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Adriana Volpe Sono 19 i concorrenti a tutti gli effetti (più quattro “highlander”), protagonisti del Grande Fratello Vip 2020. Sono diversi per età, professione, provenienza e partecipazioni televisive passate; conosciamoli meglio. Grande Fratello Vip 2020: gli identikit degli uomini 1. Andrea Denver Andrea Denver Nato a Verona il 3 maggio 1991 Professione: Modello Curiosità: All’anagrafe è Andrea Salerno; il cognome Denver è un omaggio a Denver Nuggets, la sua squadra NBA preferita Fidanzato Qui il suo profilo Instagram 2. Andrea Montovoli Andrea Montovoli Nato a Porreta Terme (Bo) il 12 marzo 1985 Professione: Attore Reality/talent precedenti: Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e Pechino Express. Single Qui il suo profilo Instagram 3. Antonio Zequila Antonio Zequila Nato ad Atrani (Salerno) il 1° gennaio 1964 Professione: Attore Curiosità: soprannominato Er ... Leggi la notizia su davidemaggio

