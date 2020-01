GF Vip 2020 | Salvo Veneziano su Pietro Taricone | «Ha fatto la storia»

Il Grande Fratello Vip 2020 nel segno di Pietro Taricone : Un momento di Grande nostalgia e commozione: Salvo Veneziano prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dedica un pensiero alla madre di Pietro Taricone, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa. Il pubblico tributa un lungo applauso all'attore e storico ex concorrente tragicamente scomparso dopo un lancio con il paracadute.Continua a leggere

Grande Fratello Vip 2020 - Serena Enardu in studio per Pago : "Finché non risolviamo - non potrà mai ricominciare a vivere" : L'avventura di Pago al Grande Fratello VIP inizia con un primo colpo di scena che inevitabilmente tocca le sue ultime vicende amorose con Serena Enardu. La coppia si è lasciata alla fine della loro recente esperienza a Temptation Island VIP pochi mesi fa, l'ex compagna del cantante è stata invitata in studio da Alfonso Signorini per parlare della travagliata storia interrotta: Punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Dopo la bufera, ...

Grande Fratello Vip 2020 : come si vota : Alfonso Signorini - GF Vip 2020 Al Grande Fratello Vip 2020 i protagonisti sono sempre i concorrenti e il pubblico da casa. I primi perché animano il gioco delle nomination, lo spettatore perché in ogni puntata è chiamato a televotare. Ecco una guida pratica con tutte le modalità a disposizione per esprimere le proprie preferenze. Grande Fratello Vip 2020: le modalità per televotare Anche quest’anno il reality di Canale 5 propone un ...

Grande Fratello Vip 2020 : Elisa De Panicis concorrente : Elisa De Panicis Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è spazio anche per la modella milanese Elisa De Panicis. La giovane ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, dating show dove ebbe modo di conoscere – nella stagione 2011/2012 – il tronista Alessio Lo Passo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è sviluppata in Spagna, nazione in cui ha avuto l’occasione di partecipare, nel 2015, a ...

Grande Fratello Vip 2020 : Ivan Gonzalez concorrente : Ivan Gonzalez Nuova esperienza televisiva italiana per lo spagnolo Ivan Gonzalez, protagonista di Grande Fratello Vip 2020. Ivan Gonzalez è nato a Jerez de la Frontera il 17 gennaio 1992. Modello e influencer di professione, è diventato famoso in Spagna dopo la partecipazione, nel ruolo di tronista, a Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione iberica del nostrano Uomini e Donne. Successivamente, ha avuto l’opportunità di prendere parte ...

GF Vip 2020 - gli auguri di Federico Rossi a Paola Di Benedetto per il compleanno (video) : Paola Di Benedetto, neo concorrente del 'Grande Fratello Vip 2020', ha ricevuto una sorpresa molto romantica dal fidanzato Federico Rossi: un mazzo di fiori ed una torta (con tanto di candeline) hanno fatto sentire meno la distanza dal compagno.prosegui la letturaGF Vip 2020, gli auguri di Federico Rossi a Paola Di Benedetto per il compleanno (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 gennaio 2020 23:06.

Antonella Elia al GF Vip 4 2020 : biografia - vita privata e chi è : Antonella Elia al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è Torna finalmente il Grande Fratello VIP! Il conto alla rovescia si è ufficialmente concluso e mercoledì 8 gennaio tornerà a intrattenere il pubblico, con la conduzione di Alfonso Signorini, fiancheggiato da Wanda Nara e Pupo in qualità di opinionisti. Il cast è già stato annunciato e insieme ai nomi dei vari concorrenti si legge quello di Antonella Elia, attrice, conduttrice e ...

Antonella Elia nel cast del Grande Fratello Vip 2020 : Antonella Elia è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda dall'8 gennaio 2020 su Canale 5. La concorrente è una delle storiche showgirl degli ultimi 30 anni di televisione e ha partecipato già a tre reality show: due edizioni de L'Isola dei Famosi e una di Pechino Express.Continua a leggere

Aristide Malnati - chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 : Aristide Malnati, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Aristide Malnati è un noto papirologo di fama internazionale, ma anche un personaggio televisivo piuttosto apprezzato. A partire dall’8 gennaio entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver già preso parte ad un altro reality come l’Isola dei Famosi. Ma chi è Aristide Malnati? Dopo il suo esordio in tv con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, ha preso ...