Forte esplosione vicino al Parlamento in Somalia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una violenta esplosione ha colpito Mogadiscio, in Somalia: la deflagrazione ha colpito la zona vicina alla sede del Parlamento del Paese. Per il momento non si hanno notizie di feriti o vittime. Secondo alcune notizie delle autorità locali potrebbe trattarsi di un’autobomba. Una settimana prima, invece, un’altra esplosione sempre nella capitale aveva causato la morte di 90 persone e provocato decine di feriti. Somalia, esplosione al Parlamento Una Forte esplosione si è verificata vicino al Parlamento di Mogadiscio, in Somalia: al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Alcune fonti parlano di un’autobomba che sarebbe esplosa nella mattinata di mercoledì 8 gennaio proprio vicino alla sede del Parlamento. Poche settimane prima, a dicembre, sempre nella capitale era avvenuto un episodio molto simile. Un’autobomba era esplosa causando la morte di 90 ... Leggi la notizia su notizie

SimoneAlliva : Non è ancora chiara la dinamica: alcune fonti parlano di una forte esplosione avvertita in città, altri di due colp… - RondinaMR : @AndrArma1980 Vero, l'esplosione dei bus nel segmento low-cost è sotto gli occhi di tutti: un forte taglio delle ta… - _Seere16 : io per 2 mesi abbondanti, poi l'esplosione è stata forte -