Eriksen Inter: il danese potrebbe arrivare già a gennaio. I dettagli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Eriksen Inter: il centrocampista del Tottenham potrebbe arrivare già a gennaio. Ecco i dettagli sulla trattativa per il danese Christian Eriksen potrebbe vestire già a gennaio la maglia dell’Inter. Il danese classe 1992 ha deciso di non rinnovare con il Tottenham e a giugno sarà libero di accasarsi dove più desidera a costo zero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole anticipare tutti e portare Eriksen a Milano già a gennaio, con il benestare del centrocampista. Al Tottenham dovrebbero andare circa 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

