Don Matteo 12, Rovazzi, The Jackal ed Elena Sofia Ricci: le guest-star (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C'erano una volta Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Poi, con il passare delle stagioni, il cast di Don Matteo si è sempre più allargato, ospitando un gruppo più nutrito di attori che nel corso degli anni si sono alternati nella canonica del prete più famoso della tv italiana, che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo ventesimo compleanno.Le stagioni di una delle fiction più longeve d'Italia, però, hanno ospitato anche numerose guest-star, personaggi famosi che sono entrati nel racconto popolare di Don Matteo arricchendone il lato più comedy della serie. Basti pensare, ad esempio, a personaggi come Antonella Clerici, Carlo Conti e Bruno Vespa, nei panni di loro stessi ed alle prese tutti e tre con le avventure del Maresciallo Cecchini (Frassica). Don Matteo 12, i nuovi personaggi In arrivo nuovi personaggi, che si ... Leggi la notizia su blogo

RaiUno : Quali sono le novità che ci aspettano in #DonMatteo12? Lo scopriamo in questo extra su @RaiPlay e vi aspettiamo dal… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - amilito92 : Venti di guerra. Ma da Don Matteo 12 non si scappa. -