Dakar 2020, risultato quarta tappa Quad, Camion e SSV: Casale domina ancora, vincono anche Shibalov e Guthrie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La quarta tappa della Dakar 2020 è appena terminata anche per quanto riguarda le categorie di Quad, Camion e ssv. Il programma di oggi di questa nuova ed emozionante avventura araba prevedeva un percorso lungo 676 km di cui 453 di speciale, più o meno equamente divisi tra tratti di sabbia e parti in ghiaia che ha portato team e piloti da Neom fino ad Al Ula. Nei Quad la storia continua a parlare cileno. Ignacio Casale vince la terza tappa su quattro precedendo di 1’24 il connazionale Giovanni Enrico e allunga ulteriormente in una classifica già molto indirizzata. Grande sorpresa finale tra i Camion, dove l’ex leader di classifica bielorusso Siarhei Viazovich è incappato in grosse difficoltà col suo Maz-Sportauto nella seconda fase della giornata perdendo ampiamente la testa della corsa. Ne approfittano i due russi della Kamaz Anton Shibalov, vincitore di tappa, e soprattutto ... Leggi la notizia su oasport

