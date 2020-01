Commisso: «Il Franchi è una porcheria per come è tenuto» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa, toccando diversi argomenti. Commisso si è però concentrato soprattutto sulla squadra e sulla questione del nuovo stadio del club toscano. «Ho dato l’ok per fare investimenti nel mercato, ma io non voglio giocatori solo per sei mesi adesso: ma a lungo termine. … L'articolo Commisso: «Il Franchi è una porcheria per come è tenuto» Leggi la notizia su calcioefinanza

FirenzePost : Fiorentina, Commisso: il Franchi, per come è mantenuto, è una porcheria, serve il nuovo stadio - zazoomblog : Commisso: il Franchi per come è mantenuto è una porcheria serve il nuovo stadio e alla svelta - #Commisso:… - Pinguinibirboni : RT @DPoggio14: Commisso chiedi a Trump di bombardare il Franchi e poi costruiamoci sopra uno stadio nuovo. -