Calendario sci alpino 11-12 gennaio: programma, orari e tv del fine settimana ad Adelboden e Altenmarkt (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ci attende un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Dopo il ritorno alle gare di Zagabria (Croazia) dello scorso weekend, e la tappa di Madonna di Campiglio, gli uomini saranno di scena ad Adelboden (in Svizzera) per altre due prove tecniche, un gigante e uno slalom, sulla splendida pista Chuenisbärgli, mentre le donne saranno di scena in quel di Altenmarkt in Austria con il programma che prevede una discesa libera e una combinata nella giornata di domenica. Il Circo Bianco, quindi, è pronto per dare il via alla fase decisiva della stagione. La Coppa del Mondo si deciderà nelle prossime uscite e in questo fine settimana saranno in palio punti di grande importanza a livello di classifica generale. Mikaela Shiffrin rimane la grandissima favorita tra le donne, mentre sul fronte maschile proseguirà la battaglia tra ...

