Calciomercato Napoli, accelerata improvvisa per Demme: le ultime Nell'edizione odierna de Il Mattino si parla di una nuova entrata in casa Napoli. Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha già imbastito la trattativa: parliamo di Diego Demme, centrocampista del Lipsia, che potrebbe affiancare Lobotka nell'arrivo a Napoli. Il sì di Demme, classe 91, è già arrivato, nonostante il Lipsia stia lottando per vincere il campionato, l' idea di Napoli e dell' Italia è molto attraente. Il quotidiano scrive: "La trattativa è stata considerata come prioritaria dal Napoli ed è per questo motivo che si sta lavorando ai fianchi del Lipsia, club che non ha certo bisogno di liquidità. I tedeschi, però, sono abituati a vendere, i rapporti tra i due club sono positivi e un offerta tra i 18 ed i 20 milioni potrebbe far vacillare il Lipsia. Filtra, da ambienti vicini al calciatore, anche un certo ottimismo.

