Arrestato 75enne: in casa aveva sei pistole e una baionetta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – La prima pistola, carica e pronta a far fuoco, l’anziano Arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato la teneva a portata di mano nel cassetto del comodino; in casa nascondeva altre 5 pistole e varie munizioni. Gli investigatori del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nel corso di una serie di accertamenti, sono giunti alla porta di F.S., 75 anni di origini calabresi, gia’ in passato segnalato per violazione delle leggi sulle armi. I poliziotti, sospettando che l’uomo detenesse illegalmente delle armi, hanno perquisito la sua abitazione di Corviale. Nel cassetto del comodino F.S. teneva un revolver calibro 38, con matricola abrasa e 3 cartucce nel tamburo. Proseguendo la perquisizione, gli agenti hanno poi trovato: un revolver calibro 357 rubato nel 2017, una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, una pistola marca Gamba calibro ... Leggi la notizia su romadailynews

