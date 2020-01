Un misterioso virus sta provocando casi di polmonite in Cina (Di martedì 7 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) Febbre, difficoltà a respirare e estese lesioni polmonari evidenti all’esame radiografico. Sono le manifestazioni della strana polmonite che ha colpito 59 persone nella città di Wuhan nella Cina centrale. Per ora non si registra nessun decesso, anche se 7 pazienti versano in gravi condizioni, mentre oltre 160 persone venute a contatto con i malati sono state messe sotto osservazione. La causa della malattia è di certo un virus, ma non si sa molto di più se non che non si tratta di Sars, influenza aviaria o Mers. Anche le modalità di trasmissione sono incerte, e, sebbene non si sappia di casi di infezioni da essere umano a essere umano, in alcuni aeroporti asiatici sono scattate misure di sicurezza straordinarie. I fatti L’allerta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è arrivata il 31 dicembre scorso ma le autorità sanitarie cinesi ... Leggi la notizia su wired

