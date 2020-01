Smog: dopo Torino anche Alessandria ferma i diesel Euro5 (Di martedì 7 gennaio 2020) Allarme Smog anche ad Alessandria che, come Torino, blocca la circolazione dei diesel Euro5. Il provvedimento è scattato dopo dieci giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo, facendo scattare le misure previste dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antiSmog. Il blocco entra in vigore domani, mercoledì 8 gennaio.L'articolo Smog: dopo Torino anche Alessandria ferma i diesel Euro5 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

