Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Madonna di Campiglio 2020: programma, orario e tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Si riempie d’azzurro il mercoledì dello sci alpino, con lo slalom di Madonna di Campiglio in programma nel pomeriggio per la sua prima manche e in serata per la sua seconda. Nove gli italiani impegnati in questa prova di Coppa del Mondo di sci alpino, ancor più attesa dopo alcuni recenti e felici sviluppi. Tanti occhi sono infatti puntati su Alex Vinatzer, che pochi giorni fa è riuscito a conquistare, a vent’anni, il suo primo podio in carriera nello speciale di Zagabria, una rarità nel panorama dello sci alpino italiano. Non ci sarà solo lui, però, in gara con il tricolore addosso: vedremo al via anche Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti, Federico Liberatore, Fabian Bacher. Occhi puntati, naturalmente, sul gotha della disciplina, con il norvegese Henrik Kristoffersen al via con il numero 2, lo svedese Andre ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - OA_Sport : Sci alpino, Alex Vinatzer: “A Madonna di Campiglio cerco di non mettermi pressione. Sono già vicino all’obiettivo s… - OA_Sport : Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Madonna di Campiglio 2020: programma, orario e tv -