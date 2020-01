Quelle ostie "stupefacenti" che contenevano crack (Di martedì 7 gennaio 2020) Federica Grippo La polizia di Torino ha individuato e sequestrato un laboratorio dove veniva fabbricato crack a forma di ostia gestito da un senegalese: un caso simile era stato scoperto lo scorso aprile Un'incredibile scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile "Falco" di Torino, che hanno individuato un laboratorio dove veniva fabbricato crack a forma di ostia. Il laboratorio scoperto dagli agenti era stato allestito all'interno di un alloggio in uno stabile situato in via Leinì, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. I poliziotti della squadra mobile, dopo diverse indagini, hanno deciso di intervenire e hanno così fatto irruzione all'interno dell'appartamento, situato appunto nella zona Nord della città. Una volta dentro gli agenti hanno trovato tutto il materiale necessario per la produzione della cocaina basata, ovvero del crack. Ma non è finita qui, ... Leggi la notizia su ilgiornale

