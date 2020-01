Previsioni Meteo Stagionali: lavori in corso per l’inverno. PDO- la chiave di volta. Più freddo e instabile nel prosieguo? (Di martedì 7 gennaio 2020) Previsioni Meteo Stagionali – Nuovo appuntamento con le Previsioni Stagionali in base agli ultimissimi dati. Va precisato che la stagione invernale non è connotata come tale solo se si verificano nevicate intense ed estese, piuttosto se termicamente vi sono i presupposti per essere inverno. Nella sostanza, un inverno rispecchia i canoni Stagionali se presenta anomalie termiche tipiche della stagione, quindi un inverno che si rispetti deve presentare temperature mediamente fredde. Se vogliamo fare un punto della situazione da quando l’inverno astronomico è iniziato, ossia dal 22 dicembre, dobbiamo dire che tutto sommato, malgrado una componente di stabilità prevalente sul territorio, sotto l’aspetto termico sta facendo inverno. E i riscontri parlano chiaro. Nella prima immagine allegata, abbiamo evidenziato uno resoconto NOAA sulle anomalie termiche ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

