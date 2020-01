Nella Siria in guerra oltre le bombe, la miseria: tre bimbi morti travolti da rifiuti (Di martedì 7 gennaio 2020) I corpi senza vita di tre bambini sono stati estratti ieri sotto una montagna di spazzatura. I minori sono morti schiacciati dai rifiuti mentre cercavano qualche oggetto da rivendere per sfamarsi. È accaduto in Siria, Nella provincia nord-occidentale di Idlib, da mesi obiettivo dei raid aerei russi e governativi. Ed è orrore a Raqqa, l'ex feudo dell'Isis: 21 pastori sono stati uccisi a sangue freddo. Intanto, secondo l'Onu, gli sfollati a causa delle violenze nel nord-ovest della Siria sono arrivati a 300mila. Leggi la notizia su fanpage

