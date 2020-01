Napoli, la Rai chiede spiegazioni per l’intervista interrotta di Lorenzo Insigne (Di martedì 7 gennaio 2020) Non è passata inosservata l’intervista di Lorenzo Insigne interrotta in diretta su Rai2. Nella giornata di ieri, poco prima dell’inizio del big match tra Napoli e Inter, il giocatore ha abbandonato i microfoni per l’intervento improvviso dell’addetto stampa Guido Baldari. La Rai ha emesso un comunicato indirizzato alla società azzurra, chiedendo spiegazioni per l’accaduto. “Quello che è successo lunedì 6 gennaio durante la diretta di Novantesimo minuto è inaccettabile. Nel pieno rispetto delle regole e dei diritti sportivi acquisiti dalla Rai, il giornalista Thomas Villa stava intervistando il calciatore Lorenzo Insigne nel pre-partita di Napoli-Inter ed è stato indebitamente e bruscamente interrotto da un esponente della Società Sportiva Calcio Napoli”, si legge. “Questo intervento senza precedenti, nel mezzo di una diretta ha creato ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

