In stile Motorola RAZR 2019 il Samsung Galaxy Fold 2: foto e video render (Di martedì 7 gennaio 2020) Potrebbe ben presto essere l'ora del Samsung Galaxy Fold 2, il secondo smartphone pieghevole del brand sudcoreano, in rampa di lancio il prossimo 11 febbraio insieme ai Samsung Galaxy S11/S20. Il device ha tutta l'aria di somigliare, almeno concettualmente, al Motorola RAZR 2019, con quel suo design a conchiglia che ha già saputo conquistare il favore del pubblico. Come riportato da 'letsgodigital.org', il Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe disporre di uno schermo AMOLED da 6.7 pollici, forato al centro e munito di una nuova cerniera a scomparsa. Per quanto riguarda la fotocamera, il comparto potrebbe essere doppio, con un sensore da 108MP ed un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Non è in dubbio la presenza di Android 10 con One UI 2.0. Le batterie dovrebbero essere sempre due, per una capacità totale di 4380mAh. Il Samsung Galaxy Fold 2, oltretutto, dovrebbe anche avere un prezzo ... Leggi la notizia su optimaitalia

