Fortnite batte cassa, introiti da record per il Battle Royale di Epic Games (Di martedì 7 gennaio 2020) A dispetto dei suoi ormai oltre due anni di età, Fortnite non ha alcuna intenzione di scendere dal trono su cui si è seduto da tempo. Il Battle Royale di Epic Games continua infatti imperterrito nella sua marcia trionfale, che lo ha incoronato ancora una volta, anche nel 2019, come il titolo più giocato in assoluto. Milioni sono infatti gli utenti che quotidianamente fanno il loro ingresso nel colorato mondo di gioco. Il merito va ovviamente tutto al team di sviluppo, capace di confezionare una formula ludica che crea riesce a catturare l'attenzione, ma non solo. Fondamentali sono anche i continui e costanti aggiornamenti che offrono agli utenti sempre una valida motivazione per accedere quotidianamente al titolo, con sfide giornaliere ed eventi a tema che in Fortnite non mancano di certo. E ovviamente le soddisfazioni per Epic Games non potevano non arrivare, con gli incassi che ... Leggi la notizia su optimaitalia

