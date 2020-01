Astronomia: Tess scopre una “sorella” della Terra a 100 anni luce di distanza (Di martedì 7 gennaio 2020) Tess, il cacciatore di esopianeti della NASA ha scoperto un nuovo sistema planetario: l’annuncio è avvenuto in occasione del 235° meeting dell’American Astronomical Society (Aas), che si sta svolgendo in questi giorni a Honolulu, nelle Hawaii. “Un sistema con tre pianeti in orbita attorno al 700° Object of Interest identificato da Tess, da cui il nome Toi-700 che porta questo sole: una piccola e fredda stella nana di tipo M situata a circa 100 anni luce da noi nella costellazione meridionale del Dorado. La stella, presente in 11 dei 13 settori di cielo che Tess ha osservato durante il primo anno di missione, ha circa il 40 per cento della massa e delle dimensioni del nostro Sole e più o meno la metà della sua temperatura superficiale“: lo spiega Giuseppe Fiasconaro su Media INAF, il notiziario online dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Gli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

