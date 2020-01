Trump annuncia l’attacco su Twitter Il suo messaggio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il presidente americano ha annunciato che in caso di risposta a un attacco iraniano, i suoi tweet valgono come notifica a Washington per una legittima ritorsione “Questi post serviranno come notifica al Congresso degli Stati Uniti. Nel caso in cui l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Usa reagiranno rapidamente e in modo assoluto, forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma va considerato come notificato”. Così il presidente ha sentenziato ieri sera sul suo profilo Twitter, scatenando un dibattito infinito sul social e una risposta immediata della Commissione estera del Congresso: “Questo post servirà a ricordare che i poteri di guerra sono del Congresso ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti. E che dovresti leggere il War Powers Act. E che non sei un dittatore.” These Media Posts will serve ... Leggi la notizia su howtodofor

