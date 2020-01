Papa Francesco, il pericolo attentati in Vaticano: "Intensificare misure di sicurezza, effetto immediato" (Di lunedì 6 gennaio 2020) C'è anche Papa Francesco nel mirino della possibile rappresaglia islamica legata al caos in Medio Oriente. L'uccisione nel raid americano a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani ha avuto un effetto domino in tutto il mondo, dall'Iraq fino alla Libia, con il regime sciita di Teheran che infl Leggi la notizia su liberoquotidiano

Avvenire_Nei : Il #Papa: la #guerra porta solo morte, tenere accesi dialogo e autocontrollo - repubblica : Papa Francesco, murales mania: ora è come in 'Kill Bill' - Pontifex_it : Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cam… -