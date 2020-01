NBA 2020, i risultati della notte (6 gennaio): Lakers e Clippers vittoriosi, tripla doppia numero 90 per LeBron James (Di lunedì 6 gennaio 2020) Giornata (o nottata, a seconda delle preferenze) con cinque partite in NBA, tutte capaci di regalare grandi emozioni dal primo all’ultimo minuto, anche senza tempi supplementari sui parquet d’America interessati e con una curiosa situazione occorsa: Clippers e Lakers in campo a poche ore di distanza allo Staples Center di Los Angeles. Entrambe le franchigie losangeline, peraltro, portano a casa la vittoria. I primi sono i Clippers, che nel pomeriggio californiano superano i New York Knicks per 135-132 in una partita tiratissima, contrassegnata dall’assenza di Kawhi Leonard e dall’uscita per falli di Paul George, fino a quel momento autore di 32 punti, a sei minuti dalla fine. A dargli una mano ci pensano, dalla panchina, Montrezl Harrell e Lou Wililams, che chiudono rispettivamente a quota 34 e 32. Non bastano ai Knicks i 38 di un ispirato Marcus Morris e i 34 di RJ ... Leggi la notizia su forzazzurri

