Napoli-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-Inter: il big match fra i partenopei di Gattuso e i nerazzurri di Conte chiude la 18ª giornata di Serie A La 18ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo serale del giorno dell’Epifania, che mette di fronte il Napoli di Gennaro Gattuso e l’Inter di Antonio Conte. I partenopei si trovano all’8° posto in classifica con 24 punti, mentre i nerazzurri guidano la graduatoria a pari merito con la Juventus a quota 42. Napoli-Inter: il big match si giocherà lunedì 6 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio alle ore 20.45. Napoli-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati ... Leggi la notizia su calcionews24

