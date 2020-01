Milan-Sampdoria, Pioli: “Risultato deludente, volevamo vincere” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è conclusa con uno 0-0 la partita Milan-Sampdoria, la seconda giocata da Ibrahimovic dopo il suo ritorno. Nemmeno la presenza del calciatore svedese ha consentito alla squadra di risollevarsi e di sconfiggere una Sampdoria che avrebbe anche potuto sfiorare il successo. Milan-Sampdoria Pochi i momenti eclatanti del match: dopo un primo tempo piatto e privo di occasioni, la prima arriva per la Sampdoria quando al 50′ Gabbiadini entra in area e calcia, ma Donnarumma riesce a rispondere evitando lo svantaggio. Poco dopo arriva invece il momento che tutti aspettavano, ovvero l’entrata di Ibrahimovic al posto di Piatek, Gabbiadini continua però a mettere a rischio l’avversario, prima con un tiro salvato da Donnarumma e poi con uno a porta vuota che termina sul fondo. Ibra ci prova di testa ma Audero lo blocca: poco dopo si presenta una chance anche per Krunic, che entra ... Leggi la notizia su notizie

